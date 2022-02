Guinée : Les leaders politiques convoqués par la junte

Les leaders de l’opposition ont été convoqués hier lundi 21 février 2022 à l’état-major des armées au camp Almamy Samory Touré. Les militaires, par la voix du numéro deux de la junte, Colonel Sidiba Coulibaly, ont voulu se faire clair auprès de la classe politique.



« D’entrée de jeu, le Chef d’état-major général des armées, Colonel Coulibaly a prôné l’exposé des motifs de la campagne de récupération des biens publics. Il a ensuite réaffirmé leur détermination à poursuivre l’action », relate Cellou Dalein Diallo qui a fait le compte rendu après son retour à son domicile de Dixinn.



En vérité, le discours des militaires a été moins policé durant cette rencontre qui a duré de 14h à 17h. Sur West Africa democracy radio, le leader politique Jean Marc Telliano soutient que les militaires ont été parfois assez menaçants. « Ils ont dit qu’ils peuvent fermer les sièges (des parties) qu’ils peuvent retirer les passeports, interdire la sortie (du territoire) de quelques leaders », rapporte-t-il.



En fait, les militaires ont fait savoir aux politiques qu’il y a des rumeurs comme quoi les leaders sont prêts à mobiliser la population pour une manifestation. Ils ont ainsi été mis en garde contre toute action insurrectionnelle.



De leur côté, les politiques demandent aux militaires de ne pas se substituer à la justice et de laisser celle-ci faire son travail. « De façon quasi-unanime, tous les leaders ont souscrit à l’action de récupération des biens de l’Etat, mais ont tous demandé que la justice, à cet égard, soit leur boussole pour éviter que des pauvres citoyens, d’honnêtes citoyens, des cadres de l’Etat ayant acquis des terrains ou des bâtiments relevant du domaine privé de l’Etat ne soient injustement et arbitrairement humiliés ou spoliés », ajoute Cellou Dalein Diallo sur Guineenews.



Depuis quelque temps, les lignes ne cessent de se fissurer entre les militaires et la classe politique. Il y a la durée et les termes de la transition que Cellou Dalien Diallo et Cie refusent de laisser au Conseil national de la transition (Cnt) qui fait office de parlement après la dissolution de l’Assemblée nationale.



Il y a aussi le fait que les vieux routiers de la politique comme Cellou Dalein et Sidiya Touré soupçonnent les militaires de vouloir les écarter des élections par une limitation d’âge. Et il y a enfin la volonté de la junte de récupérer les biens de l’Etat. Diallo et Touré sont sommés de quitter leurs domiciles qui appartiennent à l’Etat, selon les militaires, mais tous les deux refusent de s’exécuter affirmant chacun avoir légalement acquis sa maison.