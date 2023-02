Guinée : Les mesures drastiques du colonel Doumbouya

Le colonel Mamady Doumbouya veut avoir un contrôle sur les biens de l’Etat guinéen et il ne compte pas badiner à ce sujet. En conseil des ministres, jeudi, il a rappelé à son gouvernement qu’il avait demandé « que les avoirs de l’Etat concernant les Etablissements Publics Administratifs (EPA) et les Sociétés Publiques soient versés dans des comptes à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ou à la Banque Nationale d’Investissement de Guinée (BNIG) ».





À moins d’un mois de la date butoir (15 mars) pour la mise en œuvre de cette décision, l’homme fort de Conakry a ‘’interrogé’’ ses ministres pour avoir le niveau d’exécution de cette instruction. En séance hebdomadaire, son gouvernement a su mesurer sa détermination sur cette question.





« Pour l’exécution de cette décision, le Président de la Transition a rappelé encore avec fermeté qu’aucune dérogation ne sera accordée à un EPA ou à une Société Publique », prévient Doumbouya qui demande au Ministre de l’Economie et des Finances et au Gouverneur de la Banque Centrale « de lui donner des informations actualisées ».





Liste des retraités





D’ailleurs, aucun EPA ou Société publique ne recevra de l’argent avant d’avoir réglé des préalables, puisque Doumbouya veut que « le paiement des subventions en 2023 soit subordonné aux documents et rapports financiers de l’exercice budgétaire 2022 ».





Pendant ce temps-là, les comptes des collectivités locales sont gelés pour un exercice de transparence. Le Premier ministre demande au gouvernement ''d'accélérer les procédures de vérification'' des comptes, puisque cette mesure a des impacts sur l'exécution de certains projets de l'Etat.





Par ailleurs, Doumbouya n’entend pas laisser les retraités à leur poste. Ils seront tous remplacés dans les meilleurs délais. Ainsi, il a invité tous les Ministres « à lui communiquer au plus tard vendredi, 17 février 2023 à midi, la liste exhaustive des Directeurs qui ont fait valoir leurs droits à la retraite et, d’une manière générale, celle de toutes les fonctions pour lesquelles la nomination se fait par décret, et qui ne sont pas encore pourvues afin de procéder à de nouvelles nominations ».