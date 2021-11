Guinée : M'mah Sylla meurt, après avoir été droguée et violée par 3 médecins

C’est une histoire qui émeut la toile africaine, ce dimanche. M’mah Sylla, jeune fille de 25 ans, est décédée ce 20 novembre 2021 à Tunis, quelques jours après sa septième opération. C’est l’Ong Mon enfant ma vie, qui s’occupe d’elle, qui a donné l’information.



«Nous avons le regret d’annoncer que notre combattante M’mah Sylla, la jeune fille qui a été victime de viol par des médecins et ensuite opérée par ces derniers pour la faire avorter, est décédée ce soir à Tunis, après une septième opération qu’elle a subie cette semaine», a annoncé l’Ong ce dimanche.



Pour rappel, M’mah Sylla, qui se tordait de douleur, s’est rendue à la clinique Enta, afin de se faire soigner. Et c’est là qu’elle a été droguée et violée pour une première fois.



Quand elle s’est rendue dans une autre structure sanitaire pour faire une échographie, car ayant contracté une grossesse suite à sa première agression, elle a de nouveau été violée.



Par la suite, ses bourreaux ont tenté de la faire avorter. Une opération qui, malheureusement, s’est mal déroulée.



Au total, elle a dû subir six opérations à Conakry avant qu’elle ne soit évacuée en Tunisie. Malheureusement, elle n’a pas pu survivre à la septième.



Les auteurs de ce crime odieux sont Patrice Lama, Daniel Lama et Sebory Cissé. Ils ont été arrêtés et mis à la disposition de la justice.