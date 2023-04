Guinée : Même en deuil, Alpha Condé a la rancune tenace, Doumbouya l’ignore

L’ancien président guinéen, Alpha Condé, est en deuil depuis le samedi 8 avril 2023. Il a perdu son épouse Hadja Djénè Condé. L'ex-première dame est décédée dans un hôpital parisien.







Malgré ce malheur, Alpha Condé ne laisse pas faiblir sa rancune à l’égard de la junte au pouvoir dans son pays. Il a clairement interdit aux autorités de se mêler des funérailles de sa femme.





«Bonjour, Excellence. Je vous prie de ne mêler en aucun cas les autorités de Guinée aux funérailles de mon épouse. Je vous prie de ne pas vous en mêler. En aucun cas, je ne permets ni à vous ni à quiconque de se mêler du décès de ma femme», a écrit l’ancien président à Sinkoun Sylla, l’ambassadeur de Guinée à Paris.









«Une grande dame de conviction»





C’est du moins ce qu'indique un message qui lui est attribué. Samedi dernier, la présidence guinéenne a sorti un communiqué pour saluer la mémoire de l’ex-première dame.





«Le colonel Mamadi Doumbouya a le profond regret d’annoncer au peuple de Guinée le décès à Paris, ce 8 avril 2023, de l’ex-première dame Hadja Condé née Djénè Kaba, des suites de maladie. Le président de la transition voudrait ici rendre hommage à une grande dame de conviction, d’un humanisme débordant qui a œuvré de toutes ses possibilités pour apporter une touche particulière à l’émancipation de la femme guinéenne et la protection de la petite enfance», peut-on lire dans le communiqué du cabinet civil de la présidence guinéenne.





Mes «condoléances aux peuples de Guinée, aux familles Kaba, Condé et alliées»









Mamadi Doumbouya a ensuite présenté ses condoléances aux familles éplorées, en prenant soin d’ignorer Alpha Condé, le premier concerné par ce deuil. «Le chef de l’État voudrait qu’en cette douloureuse circonstance, en ce mois béni du ramadan et de carême chrétien, que nos prières accompagnent cette dame dans le paradis éternel. Par la même occasion, il présente ses condoléances les plus attristées aux peuples de Guinée, aux familles Kaba, Condé et alliées».





La junte au pouvoir snobe donc clairement Alpha Condé. Une délégation gouvernementale s’est même rendue au siège de la coordination mandingue pour présenter les condoléances du gouvernement à la famille éplorée, alors que la maison mortuaire est à Mafanco, dans la résidence familiale d’Alpha Condé.









La dépouille ne devrait pas passer par Conakry





Selon Guinéenews, la junte militaire ne compte pas pour autant rester en dehors des funérailles de l’ex-première dame. Les autorités de la transition tenteraient de se rapprocher de la famille biologique de la défunte. Elles auraient contacté Ansoumane Kaba Guiter, un opérateur économique proche de l’ex-première dame.





Seulement, Alpha Condé a déjà décidé de l’itinéraire de la dépouille de son épouse, selon Guinéenews. Elle quittera Paris pour Bamako via Istanbul (Turquie) où réside l’ancien président. De Bamako, le corps ralliera la ville de Kankan où l’inhumation est prévue.