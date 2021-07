Guinée - Menaces d’Alpha Condé : Le Goha appelle les commerçants à résister

Les Commerçants de Goha appelle à la résistance face à Alpha Condé

On assiste à un bras de fer en Guinée, entre le chef de l’Etat Alpha Condé et les commerçants regroupés au sein du Groupement organisé des hommes d’affaires (Goha). Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le président du Goha, Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, qui réagit aux menaces du président guinéen, appelle les commerçants à une résistance totale, face à la dictature imposée par Alpha Condé.





Selon M. Haidara, «Alpha Condé fait asseoir sa dictature dans le pays et a plongé la Guinée dans un carcan infernal, en fermant les frontières guinéennes avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Il ose porter des menaces à l'endroit des commerçants et des opérateurs économiques».





En effet, fulmine le représentant des commerçants et opérateurs économiques guinéens, «on récolte toujours ce qu'on a semé. Aujourd'hui, tout ce qui arrive à la Guinée, notamment la flambée des prix, est tout à fait logique, puisque vous pensez faire du mal aux commerçants et opérateurs économiques. Les menaces bidon ne nous ébranlent point, car nous allons tenir bon dans ce combat», lance-t-il.





Ainsi, poursuit le président du Goha, «aujourd'hui, la Guinée est isolée. Vous pensez faire souffrir les commerçants alors, M. Alpha, réveillez-vous. Nous ne sommes pas des gens qu'on peut manipuler. Nous allons nous battre et résister face à votre mauvaise gouvernance. (…) On va continuer notre combat, celui de défendre les droits des commerçants et opérateurs économiques victimes de destructions et d'incendies de leurs biens», alerte M Haidara.





«Vous ne pourrez jamais exercer quoi que ce soit sur nous. Votre mauvaise gouvernance basée sur le diviser pour mieux régner est une cause perdue d'avance. Vous cherchez et voyez les ennemis partout, alors que le problème de la Guinée, c'est vous», peste M. Haidara.