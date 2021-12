Guinée : Moussa Dadis Camara attendu à Conakry le 22 décembre prochain

C’est désormais officiel ! Commandant Moussa Dadis Camara fera son retour en Guinée la semaine prochaine après avoir tenté en vain de revenir sous la présidence d’Alpha Condé. L’information donnée par FIM FM a été confirmée par son avocat.





Me Jean-Baptiste Jocamey Haba précise que le vol de l’ancien chef de la junte du CNDD est attendu le mercredi 22 décembre 2021 en début d’après-midi.





« Je vous confirme l’information et vous précise que ce sera Mercredi 22 décembre 2021 à 12 heures 55 minutes. Nous en avons discuté lui et moi », a confié Me Jean-Baptiste Jocamey Haba, joint au téléphone par notre rédaction.





C’est le 1er décembre dernier que la junte militaire du CNRD a autorisé les ex-chefs d’États, Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté à entrer en Guinée.





Le second est arrivé le jeudi 16 décembre à Bamako. Général Konaté devrait rejoindre ce vendredi 17 décembre son village de Sana à Kankan.