Guinée : Un ex-Premier ministre de Condé gardé en prison malgré une 4ème mise en liberté

Sale temps pour le dernier Premier ministre de l’ex-président guinéen Alpha Condé. Ibrahima Kassory, ne voit toujours pas le bout du tunnel depuis qu’il a maille à partir avec la justice de son pays. Bien qu’ayant bénéficié de plusieurs décisions de remise en liberté provisoire, l’homme politique guinéen reste toujours en prison.



Jeudi dernier, la chambre d’instruction de la Cour spéciale de répression des infractions économiques et financières (Crief) a ordonné sa remise en liberté provisoire contre un contrôle judiciaire très strict. Ibrahima Kassory est dans les geôles guinéennes depuis avril 2022 pour corruption d’agents publics, détournements de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. C’est la quatrième fois qu’il bénéficiait d’une décision de mise en liberté. Les juges de la Crief ont dans leur décision indiqué que la commission rogatoire n’a trouvé aucun élément nouveau qui incrimine l’ancien ministre d’Alpha Condé. De plus, les conditions pour une détention provisoire ne sont pas réunies. La chambre d’instruction a aussi évoqué l’état de santé de M. Kassory.



L'appel est suspensif



Le procureur Aly Touré a fait appel de la décision rendue par les juges dès le lendemain matin. L’appel étant suspensif, Ibrahima Kassory va rester en prison. Sidiki Bérété, un des avocats de l’ex-Premier ministre, rappelle que c’est la quatrième mise en liberté qu’ils obtenaient pour leur client devant la cour depuis huit mois, et « à chaque fois, le procureur s’y oppose alors qu’il n’a pas apporté la moindre preuve de détournement de la part de notre client ». Notons que Ibrahima Kassory n’est pas la seule personnalité politique guinéenne épinglée par la justice. Elles sont plus de 180.