Guinée-Nomination Pm : Mamady Doumbouya serait en discussion avec Sékouba Konaté

Mamady Doumbouya aurait choisi Sekouba Konate comme PM

Le putschiste, nouvel homme fort de la Guinée, Mamady Doumbouya aurait choisi le Général Sékouba Konaté, un ancien président de la transition guinéenne comme Premier ministre. Le colonel Sekouba Konaté serait en discussion avancée avec Doumbouya, révèle le site Exclusif.net.





Né le 6 juin 1964 à Conakry, Sekouba Konaté est un militaire et homme d'État guinéen. Général d'armée, il est président de la République par intérim de janvier à décembre 2010.