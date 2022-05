Guinée : ouverture d'une information judiciaire contre Alpha Condé pour assassinat

Alpha Condé, une enquête judiciaire

Une information judiciaire a été ouverte contre l'ex-président guinéen Alpha Condé et plusieurs autres ex-personnalités pour des faits présumés notamment d'assassinats, actes de torture, enlèvements et viols, a annoncé le parquet de Dixinn (banlieue de Conakry) dans un communiqué daté du 6 mai et reçu jeudi 12 mai par l'AFP.