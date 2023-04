Guinée : Pour avoir prédit la chute de Doumbouya, un féticheur activement recherché

En Guinée, les services de sécurité sont aux trousses de Mofa Sory Dounoh, le féticheur ayant prédit la chute de la junte au pouvoir dans les prochaines semaines. « Ce pouvoir va chuter dans 18 ou 28 jours sans problème. Ceux qui sont en haut vont se retrouver au bas de l’échelle », a déclaré cet outrecuidant féticheur dans une vidéo de 22 minutes diffusée sur les réseaux sociaux.





« Je dis ce que mes fétiches me révèlent et cela ne m’a jamais trahi »





« Je ne mens jamais, en plus je ne fume pas et je ne bois pas d’alcool. Mais je dis ce que mes fétiches me révèlent et cela ne m’a jamais trahi », avait-il poursuivi. Ces propos n’ont visiblement pas plu à la junte au pouvoir. Selon Guinéenews, il est activement recherché par les services de sécurité. Ceux-ci seraient descendus dans sa maison dans la soirée d’hier dimanche.





Ils auraient arrêté quelques membres de sa famille. Rappelons que c’est le même féticheur qui avait prédit la chute d’Alpha Condé en septembre 2021.