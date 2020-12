Guinée: Poursuivis pour association de malfaiteurs, un ancien ministre anti Condé entendu par la police

Un ancien ministre de Condé poursuivi en Guinée

L’ancien ministre de l’Elevage, opposant farouche au régime d'Alpha Condé s’est présenté avec son avocat mercredi à la Direction centrale de la police judiciaire (DPJ).Mohamed Tall fait l’objet d’une convocation pour association de malfaiteurs.





Après plus de 3 heures d’audition dans les locaux de la DPJ, Mohamed Tall est ressorti accompagné de son avocat Maitre Salifou Beavogui.





Devant les journalistes, l’avocat a donné quelques grandes lignes de la rencontre entre son client et les agents enquêteurs. « Nous nous sommes rendus à la police judiciaire. Il a été suffisamment entendu et tout s’est très bien passé. Nous avons été bien accueillis par les officiers de police judiciaire et nous rentrons à la maison pour attendre la suite des événements. L’enquête est secrète, mais il faut retenir que les méthodes sont en train de changer positivement au niveau des services d’enquête. J’ai été émerveillé par la DPJ. Nous avons travaillé dans la plus grande convivialité. Nous avons été reçus et tout s’est passé dans les règles de l’art. Dieu merci, il retourne à la maison. Le reste, on verra » à expliqué Maitre Bea