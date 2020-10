Guinée / Présidentielle du 18 octobre : Le gouvernement interdit aux médias d'annoncer les résultats avant la CENI

Damantang Albert Camara, Ministre Guinéen de la Sécurité et de la protection civile

Le ministre de la Sécurité et de la protection civile guinéen, a adressé une sévère mise en garde aux candidats en lice à l'élection présidentielle.Damantang Albert Camara a tenu à rappeler que la publication des résultats de la présidentielle relève de la compétence exclusive de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de la Cour Constitutionnelle « Conformément aux dispositions de la Constitution qui consacre la Cour constitutionnelle comme seul organe pour veiller à la régularité des consultations électorales nationales dont il proclame les résultats définitifs et qui attribuent à la Commission Électorale Nationale Indépendante la compétence exclusive de proclamer les résultats provisoires de l'élection présidentielle », a indiqué le ministre.Il rappelle qu’aucune structure n’est habilitée à donner des résultats en dehors de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de la Cour Constitutionnelle. « Aucune autre structure ou institution publique ou privée ne peut proclamer les résultats de l'élection présidentielle. Il est également interdit à tout citoyen, tout organe de presse écrite ou audiovisuelle, tout site internet, toute organisation de la société civile, toute organisation internationale, toute représentation diplomatique de publier ou communiquer un quelconque résultat avant les institutions nationales reconnues sous peine de poursuites judiciaires », a déclaré dans le communiqué Albert Damantang Camara