Guinée : Un bébé de 6 mois blessé par balle, lors des manifestations contre la junte

En Guinée, les manifestations contre la junte au pouvoir ont failli coûter la vie à un bébé de 6 mois. L’enfant a été blessée à l’abdomen par une balle perdue. Elle n’était pourtant pas sur les lieux des heurts entre forces de l'ordre et manifestants.







Selon sa mère interrogée par Visionguinée, elle se trouvait dans leur chambre. «C’est ma belle-sœur qui a vu le sang couler. Finalement, on s’est rendu compte que le bébé a été touché par balle. Après, on est parti à l’hôpital pour l’extraire», a-t-elle raconté.





«C’est inquiétant»





Son mari dit avoir reçu le soutien financier d’une formation politique : "Le parti UFDG est venu me voir et m’a envoyé de l’argent pour les soins de l’enfant." Il remercie Dieu d’avoir épargné son enfant et demande aux autorités guinéennes de trouver une solution aux problèmes des manifestants. "Nous continuons à souffrir. Quand une enfant de 6 mois reçoit une balle alors qu’elle est en train de dormir, c’est inquiétant", a-t-il ajouté.





Rappelons que les manifestations d’hier mercredi ont été initiées par les Forces vives de Guinée, un rassemblement de l’opposition.