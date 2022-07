Guinée: un Collectif suspend ses manifestations contre la junte, Doumbouya réquisitionne l’armée

Un Collectif guinéen à l'initiative de manifestations cette semaine à Conakry a annoncé samedi avoir donné une suite favorable à une médiation des Etats ouest-africains, en suspendant pour sept jours ses protestations contre la junte au pouvoir, qui a toutefois annoncé avoir réquisitionné l'armée.





Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile, avait appelé à des manifestations le 28 juillet et le 4 août sur tout le territoire national pour dénoncer la "gestion unilatérale de la transition" par la junte.





Le colonel Mamady Doumbouya, qui a renversé le 5 septembre le président Alpha Condé au pouvoir depuis plus de dix ans (2010-2021), s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de trois ans, une durée que les acteurs politiques en Guinée et les Etats ouest-africains, médiateurs, veulent plus courte.





Le FNDC, initiateur de manifestations jeudi et vendredi, affirme avoir eu vendredi "un entretien avec le président en exercice de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), le chef d'Etat bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo", sur la situation en Guinée.





Il "a accédé à la demande expresse" de M. Embalo "de suspendre pour une durée d'une semaine les manifestations. Cette trêve a pour unique objectif de donner une chance à la médiation de la Cédéao pour trouver une issue favorable à la crise en Guinée", ajoute le communiqué du Front.





Des véhicules des forces de sécurité étaient postés samedi devant les sièges à Conakry du FNDC et deux des principaux partis de Guinée, l'UFDG de l'ex-Premier ministre Cellou Dalein Diallo et l'UFR de l'ex-Premier ministre Sidya Touré, a constaté un journaliste de l'AFP.





Le FNDC a par ailleurs annoncé "l'arrestation à son domicile" de son coordonnateur Oumar Sylla alias Foniké Mangué, "par des gendarmes" dans la nuit de vendredi à samedi. M. Mangué a été "conduit vers une destination inconnue", a dit samedi à l'AFP un avocat du FNDC, Abdoulaye Keita.





- "Plusieurs interpellations"





Le parquet de Conakry a annoncé vendredi soir sur la télévision publique l'interpellation de plusieurs personnes en lien avec les manifestations de jeudi et vendredi, sans préciser de nombre.





Les manifestations de jeudi ont fait un mort à Conakry, un bilan non confirmé par les autorités. Celles de vendredi ont fait un mort selon le parquet, quatre selon le FNDC.





Face aux protestations, le ministère de l'Administration territoriale a annoncé samedi la décision de "faire réquisition aux forces de sécurité et de défense pour le maintien de l'ordre", dans un communiqué publié après l'annonce de la suspension des manifestations.





Cette mesure fait suite "à l'organisation sur la voie publique des réunions, cortèges et défilés non autorisés causant des atteintes à l'intégrité physique des citoyens, des agents des maintien de l'ordre et des dégâts matériels en dépit des interdictions formelles des autorités".





"Le ministre a envoyé un courrier à l'état-major de l'armée pour une réquisition qui consiste à faire intervenir des militaires dans le maintien de l'ordre" jusqu'ici assuré officiellement par la police et la gendarmerie, a expliqué samedi à l'AFP un responsable militaire.





La junte a proclamé le 13 mai l'interdiction "jusqu'aux périodes de campagne électorale" de toute manifestation, pendant les trois ans de la transition.





S'exprimant jeudi à Bissau, au cours d'une conférence de presse avec le président français Emmanuel Macron, M. Embalo, a assuré avoir convaincu la junte d'accélérer le retour à la démocratie.





"J’étais à Conakry (...) pour faire comprendre à la junte militaire la décision du sommet des chefs d'Etat que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois. Eux avaient proposé 36 mois, mais on a réussi à les convaincre", a-t-il dit.





En revanche, Ousmane Gaoual Diallo, ministre guinéen et porte-parole du gouvernement de transition, a indiqué à l'AFP que "ni le gouvernement ni la présidence ne confirment cette information sur la durée de la transition en Guinée".