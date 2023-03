Guinée: un juge renvoie le procès de trois ex-ministres

Un juge de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), créée par les militaires à la tête de la Guinée depuis 2021, a renvoyé mercredi les procès d'un ex- Premier ministre et de deux ministres du président déchu Alpha Condé, en raison de leur absence. Ibrahima Kassory Fofana, Premier ministre de mai 2018 jusqu'au coup d'Etat de septembre 2021, et les anciens ministres de la Défense Mohamed Diané et de l'Environnement Oyé Guilavogui - membres du dernier gouvernement Condé renversé à cette date - avaient été inculpés pour détournement présumé de fonds publics et écroués en avril 2022 à Conakry.





Les trois hommes et leurs avocats ne se sont pas présentés à leur procès, a constaté un journaliste de l'AFP. Le juge de la Crief a renvoyé le procès de M. Kassory Fofana et M. Diané au 20 mars, celui d'Oye Guilavogui a été renvoyé au 22 mars. Dans une lettre ouverte consultée mardi par l'AFP, M. Kassory Fofana a dénoncé "une chasse aux sorcières ciblée et sélective", des vices de procédure et l'absence de preuves contre lui, informant qu'il ne se présenterait pas à un juge dans les conditions actuelles.