Guinée : Une ministre accusée de détournement de plus de 20.000.000 de dollars

En Guinée, la ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et l'Emploi, Djenab Dramé nouvellement promue au sein du gouvernement est accusée de détournement de plus de 200 milliards GNF, soit plus de 20 millions de dollars en plusieurs étapes et à divers niveaux.





Selon le site Guineenews, l'affaire a été dévoilée suite aux travaux menés par une commission restreinte de recensement des biens de certains hauts cadres de l'Etat, émanant du cabinet de la présidence de la République.





Selon le support en ligne, tous les biens (en Guinée et à l'étranger) de la ministre en question ont été recensés et le document a été remis au Président Alpha Condé qui aurait intimé à la ministre de les revendre, afin de rembourser les montants détournés.





Depuis sa page Facebook, la jeune ministre a tenté d'expliquer qu'elle est victime de harcèlement et de règlement de compte de certains cadres qui chercheraient à la faire tomber. "J'insiste, je n'ai rien à me reprocher ni à cacher. Le moment venu, la vérité sera connue de tous et Dieu rendra justice.