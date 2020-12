Guinée / Vaccin russe Spoutnik V : "On attend que ça fasse effets dans les pays qui ont initié pour.. " (ANSS)

Alors que la polémique a enflée ces derniers jours sur une éventuelle commande de vaccins Covid par les autorités guinéennes, le Directeur Général de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS) a apporté des précisions.« Pour le moment, la Guinée n’a pas fait de choix de vaccins. On s’est inscrit dans le réseau Kovac piloté par Gavi.Vous savez, c’est Gavi qui finance notre programme élargie de vaccination », a précisé Dr Sakoba Keita au cours d’une conférence de presse.Pour cet acteur dans le cadre de la lutte contre la pandémie en Guinée, la Guinée a décidé d’attendre avant d’y adhérer.« On attend que ces vaccins fassent effets dans les pays qui ont initié avant d’adhérer, c’est pour cela qu’on ne se précipite pas là-dessus. il faut que le vaccin soit à la phase 3. Aucun vaccin n’est encore homologué sur le plan international. Cette fois-ci, nous, on attend qu’on publie d’abord les résultats de cette phase 3 pour adhérer à tel ou tel vaccin », a laissé entendre le Directeur National de l’Anss.Selon l’épidémiologiste, il n’y pas péril en la demeure pour l’instant. « S’il doit y avoir une vaccination, ça sera à partir du mois de mars parce que d’ici là on aura suffisamment d’informations. On ne va pas se précipiter comme Ebola surtout qu’on n’a pas beaucoup de cas.Aujourd’hui on n'a que 286 personnes dans tous les 22 CTPI du pays, Donka qui avait 450 malades n’a que 52 aujourd’hui. A cette allure, on risque même d’avoir zéro malade hospitalisé d’ici deux ou trois mois », a assuré Dr Sakoba Keita.