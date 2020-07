Guy-Patrice Lumumba a encore des intentions politiques: “Comme mon père”

Guy-Patrice Lumumba

La semaine dernière, la première rue Patrice Lumumba en Belgique a été inaugurée à Charleroi. Le fils de l’ex-Premier Ministre de la République Démocratique du Congo (RDC), Guy-Patrice, avait fait le déplacement depuis Paris pour l’occasion. Il nous a accordé quelques minutes de son temps pour discuter de son actualité.

Guy-Patrice Lumumba compte se représenter aux prochaines élections présidentielles en RDC. Celles-ci auront lieu en 2023 si tout va bien. “Je suis la même lignée politique que celle de mon père. Il a toujours voulu travailler main dans la main avec la Belgique” nous a-t-il certifié.

Même si son paternel a été assassiné sur ordre, entre autres, de responsables belges, il veut également collaborer avec la Belgique pour l’avenir. Pour lui, cela passera par deux mesures concrètes: “J’espère que la Belgique appuiera le processus démocratique au Congo. Pour y arriver, il est primordial de bloquer l’argent congolais détourné qui est présent sur son territoire. Il est aussi très important de ne plus accepter sur son sol certains Congolais qui font partie d’un certain type de mafias (sic).”





Justice

Guy-Patrice Lumumba ne cite aucun nom. Prudent, il veut sans doute s’éviter des ennuis judiciaires pour diffamation. Mais il est vrai que plusieurs affaires de détournement de fonds ont été révélées au grand jour ces dernières années dans son pays.





De leur côté, notre interlocuteur et sa famille ont déjà fait appel à la justice belge pour que toute la lumière soit faite sur la mort de son papa. La plainte a été déposée en 2012 et une décision est toujours attendue dans ce dossier. Les faits ont été qualifiés de crime de guerre et ne sont pas prescriptibles. Mais neuf des douze suspects sont décédés entretemps.





Qui plus est, cette lente procédure judiciaire a freiné les ambitions politiques de Guy-Patrice Lumumba. Celui-ci attend que les restes de la dépouille lui soient restitués avant de retourner dans son pays natal. Les autorités ont, en effet, retrouvé une dent du défunt. “Des ossements sont conservés au Palais de Justice de Louvain-la-Neuve. Mon père a droit à une sépulture.” déclare l’homme public.





Regard politique

C’est ce qui explique ses 14 ans d’absence sur la scène politique nationale. Sa dernière apparition date de 2006. À l’époque, il avait pris part à la course à l’élection présidentielle en tant qu’indépendant. Il avait récolté moins de 5% des suffrages. Il avait ensuite refusé d’accorder sa voix à l’un des deux candidats du second tour (NDLR. Joseph Kabila ou Jean-Pierre Bemba): “Les deux aspirants au pouvoir ont pris les armes. Ce sont deux génocidaires. Je ne pouvais pas l’accepter. Je ne peux voter que pour une personne élue par le peuple.”





Aujourd’hui, son regard sur les dix dernières années vécues par la RDC est assez critique: “La grande carence du Congo, c’est son manque de vision.”





Néanmoins, le politicien salue une certaine évolution dans le processus démocratique de sa nation: “Avec l’arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, on constate une amélioration des droits garantis. De toute façon, je ne pense pas que la jeunesse actuelle passerait sous silence d’éventuelles fraudes électorales. Le débat d’idées a toute sa place au Congo.”





Livre

C’est dans ce cadre-là qu’il compte bien l’alimenter. En attendant, Guy-Patrice Lumumba présentera bientôt en Belgique le livre écrit par son père “Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé?”. Celui-ci a été édité en 1961 à titre posthume. Comme toujours, son ambition est de réhabiliter la mémoire de son parent. Et il envisage de le faire, entre autres, à Charleroi qui forcément gardera désormais une place privilégiée dans son cœur.