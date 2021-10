Immigration : six millions d'Algériens vivent en France

Le président de l'Algérie a évoqué le chiffre de six millions d'Algériens vivant en France. Un chiffre utilisé par l'extrême droite française. Vrai ou faux ?







Selon des médias d'extrême droite, six millions d'Algériens vivent en France. Chiffre repris par le polémiste Éric Zemmour pour dénoncer une immigration algérienne massive. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a lui-même déclaré sur France 24 en juillet 2020 : "Nous avons près de six millions d'Algériens qui vivent en France qui peut amener quelque chose là-bas et ici".





"Trois millions" pas plus





Les immigrés algériens sont des personnes nées en Algérie et qui habitent en France. Elles étaient en 2020 871 000, loin des six millions. Si on prend en compte leurs enfants nés en France avec un des deux parents immigrés algériens, cela fait au total deux millions. Et même en ajoutant leurs petits-enfants, on est très loin des six millions. "On est en dessous des trois millions quoiqu'il arrive", assure Patrick Simon, chercheur à l'Ined. Les autorités algériennes n'ont pas expliqué l'origine de ce chiffre.