Incendie à Conakry : Le chanteur Amaza reporte ses activités

La Guinée est frappée par un violent incendie, dans la nuit du dimanche au lundi, qui s’est déclenché à Kaloum, précisément à Coronthie où se trouve le dépôt de carburant qui a pris feu. On dénombre plusieurs morts et des dégâts matériels. Une situation chaotique qui a plongé le pays dans la consternation.







Dans ce sillage, des artistes ont réagi pour apporter leur soutien aux sinistrés. Le chanteur Amaza a d'ailleurs décidé de reporter toutes ses activités. "J'ai le regret d'apprendre ce qui s'est passé à Kaloum cette nuit. Mes pensées vont en premier lieu aux familles touchées par ce drame. En ces moments difficiles, je souhaite exprimer toute ma compassion et mon soutien. La conférence de presse et la session d'écoute sont bien évidemment reportées. Soyons unis dans l'adversité, que Dieu apaise nos cœurs et protège nos familles", a-t-il déclaré à Seneweb.





Amaza fait partie des artistes guinéens qui vont représenter la Guinée le 23 décembre à Dakar Arena, pour le TRG Show Taaru Rap Galsen.