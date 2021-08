Incendies en Algérie : Zidane sort le chéquier

La fondation Zinédine Zidane, qui finance et soutient des dizaines de projets caritatifs, sociaux, éducatifs et humanitaires aux quatre coins de l’Algérie, a de nouveau sorti le chéquier.



Elle aurait fait un don de 2 millions d'euros, soit plus de 1 milliard 300 millions F CFA, pour venir en aide aux victimes des incendies ravageurs en Algérie. La somme serait versée à des associations locales qui viennent en aide aux victimes de la catastrophe.



Pour rappel, de gigantesques incendies, qui avaient débuté le 9 août, ont détruit 26 wilayas sur les 58 que compte l’Algérie et causé la mort de plus de 90 personnes, d'après les autorités locales.