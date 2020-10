Industrie : les ambitions contrariées d’Aliko Dangote

Aliko Dangote et Alassane Ouattara © Aliko Dangote, Pdg du groupe Dangote et Alassane Ouattara, President de Cote d

La pandémie de Covid-19 accroît les incertitudes autour du plan du tycoon nigérian pour lutter à coups de milliards de dollars contre la dépendance aux importations de carburants et d’engrais.





La clarification est venue d’Abuja, à la mi-septembre, par la voix de Zainab Ahmed, ministre des Finances de la République fédérale?: tempérez votre enthousiasme.





Alors qu’au Nigeria – et en particulier dans la presse en ligne et sur les réseaux sociaux – les prédictions dithyrambiques se multipliaient quant aux bénéfices du démarrage – attendu l’an prochain – de la méga-raffinerie de pétrole que construit Aliko Dangote sur la péninsule de Lekki, près de Lagos, la grande argentière de la première économie du continent a rappelé une évidence.





« Lorsque nous achèterons du carburant à Dangote, ce sera au prix du marché international, a-t-elle souligné. La seule économie que nous réaliserons sera celle du fret. »





Autrement dit, la nette réduction du prix de l’essence à la pompe et la diminution de l’influence du lobby de l’importation de carburants, toutes deux espérées, seront au mieux modérées. Délicat jeu d’équilibre?: d’un côté, préserver la première fortune du continent (estimée à 8,1 milliards de dollars à la mi-septembre) des anticipations excessives de ses compatriotes et l’assurer qu’il pourra « rémunérer les investissements et faire des bénéfices raisonnables »?; de l’autre, apaiser les craintes de l’écosystème de l’importation, représentant 7 milliards de dollars par an – un comble pour le premier producteur africain de brut. Comme le rappelait en 2017 une étude de PwC, « en cas d’utilisation optimale, cette raffinerie est capable de répondre à la demande du pays »…





12 à 15 milliards de dollars d’investissements