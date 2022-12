Industries extractives : Le Mali suspend la délivrance de titres miniers

Le Mali ne veut plus attribuer de titres miniers; du moins, pour l’instant. Le pays a décidé de suspendre la délivrance de ces documents fin novembre 2022. En effet, dans un communiqué en date du lundi 28 novembre, le ministre des Mines, de l’énergie et de l’eau, Lamine Traoré, a expliqué la prise de cette mesure par la nécessité d’améliorer la délivrance et le suivi de ces titres miniers. Ce qui permettra de « mieux servir les acteurs du secteur ». En 2020, le Mali avait levé toutes les suspensions temporaires relatives à la réception de nouvelles demandes d’attribution de titres miniers et d’instruction de demandes de titres miniers en instance.





