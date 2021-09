Ingérence de la Cedeao, propos « inacceptables » d’un ministre nigérien: Le gouvernement malien bande ses muscles

Il y a de l’électricité dans l’air ! Entre le gouvernement du Mali et la Cedeao, ça sent le soufre depuis la dernière conférence des chefs d’Etats tenue à Accra le 16 septembre dernier. Irrité par les décisions de la Cedeao qui semble remettre en cause sa souveraineté en tant qu’Etat libre et indépendant, le gouvernement malien bande les muscles. Dans ce communiqué ci-après, l’équipe de Choguel Maïga n’y est pas allé de main morte pour dénoncer l’ingérence de la Cedeao dans ses affaires internes.



« Le gouvernement de la République du Mali rappelle que dans l’accomplissement pleine et totale de sa souveraineté et dans le souci de préserver son intégrité territoriale et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats, il ne permettra à aucun État de faire des choix à sa place et encore moins de décider quels partenaires il doit solliciter », martèle-t-il.



Dans sa résolution, la Cedeao avait dénoncé la volonté des autorités maliennes d’engager des compagnies de sécurité privées notamment le groupe Russe Wagner.



A ce propos, le gouvernement signale qu’il s’agit là « d’allégations basées uniquement sur des rumeurs et des articles de presse commandités s’inscrivant dans le cadre d’une campagne de dénigrement et de diabolisation ». Selon Maïga et les membres de son gouvernement, « l’essentiel aujourd’hui est de conjuguer les efforts pour assurer véritablement le bien-être et la sécurité des populations du Sahel dans un esprit de cohésion et non pas s’appesantir sur des rumeurs ».



Par ailleurs, le gouvernement malien s’est aussi insurgé contre les propos « inacceptables » qu’aurait tenus le ministre des Affaires étrangères du Niger à l’issue de la dernière conférence des chefs d’Etats de la Cedeao. Le gouvernement du Mali déplore que ce dernier se soit érigé en « porte-parole » de la Cedeao « dont les décisions et recommandations sont clairement énoncées dans le communiqué final du sommet ». Par conséquent, il (le gouvernement) « rejette ces propos inacceptables, inamicaux et condescendants de la part d’un responsable dont le pays a toujours entretenu d’excellentes relations avec le Mali ».