Inondations meurtrières en RDC : le président Tshisekedi a assisté au culte en mémoire des victimes

En République Démocratique du Congo, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa la capitale, dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022 ont fait 140 morts. Le président Félix Tshisekedi qui était en déplacement aux États-Unis dans le cadre du 2ème sommet USA - Afrique a d’ailleurs reçu les condoléances du Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. Il a écourté son séjour à Washington pour regagner Kinshasa.





Le mardi 20 décembre dernier, le chef de l’Etat congolais a assisté au culte œcuménique en mémoire des victimes, sur l’esplanade du Palais du peuple dans la commune de Lingwala. Le président congolais était accompagné de la Première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Il avait aussi à ses côtés le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukondé, quelques membres du gouvernement et les présidents du parlement et du Sénat.





Une dizaine de chefs de confessions religieuses se sont relayés à la tribune pour faire une prière de circonstance. Le modérateur du culte, l’apôtre Kabongo a indiqué dans son mot d’introduction que ladite cérémonie avait pour but d’adresser une prière à Dieu afin qu’il puisse accueillir les âmes des personnes qui ont perdu la vie dans ces pluies torrentielles, mais aussi « consoler les familles éplorées ».





Dépôt de couronne de fleurs en mémoire des victimes