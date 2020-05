Inquiétude autour d’une 2ème vague de criquets ravageurs en Afrique de l’est

De nouveaux essaims de criquets augmentent le risque d'insécurité alimentaire pour des millions de personnes en Afrique de l'Est et centrale.





Il s'agit de pays qui sont déjà sous le choc de l'impact du Covid-19 et des inondations, a déclaré l'agence humanitaire Oxfam dans un nouveau rapport.





On estime que les invasions de criquets au cours des derniers mois ont détruit des milliers d'hectares de cultures au Kenya, en Somalie et en Éthiopie.





Les fortes pluies qui ont entraîné des inondations ont également créé des conditions favorables à la reproduction des criquets.





La dernière génération d'essaims, dont on craint qu'ils soient 400 fois plus gros que les essaims d'origine, devrait éclore en juin, lorsque les cultures seront prêtes à être récoltées.





L'Organisation de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique de l'Est a déclaré à la BBC que la pandémie de coronavirus a entravé les efforts de contrôle de l'invasion car l'importation de pesticides dans la région est devenue coûteuse.





La semaine dernière, la Banque mondiale a approuvé 160 millions de dollars pour Djibouti, l'Ethiopie, le Kenya et l'Ouganda sous forme de subventions et de prêts à faible taux d'intérêt pour aider les agriculteurs et les éleveurs touchés par les invasions de criquets pèlerins.