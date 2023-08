Intervention militaire au Niger : Erdogan trouve «injuste» la décision de la Cedeao

Les réactions se multiplient au sein de la communauté internationale pour alerter sur les « conséquences désastreuses » d’une intervention militaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) au Niger pour rétablir l’ordre constitutionnel. Dans un entretien accordé, lundi, à certains médias, repris par Apanews, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a rejeté l’option militaire défendue par l’organisation communautaire.





« Je ne trouve pas juste la décision de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest d’intervenir militairement au Niger. À la suite de cette décision, le Mali et le Burkina Faso ont également averti qu’une telle intervention militaire au Niger reviendrait à leur faire la guerre. Une intervention militaire au Niger signifierait que l’instabilité s’étendrait à de nombreux pays d’Afrique », a-t-il notamment déclaré.





Il dit, en outre, espérer que «la paix sociale et la stabilité seront rétablies au Niger dès que possible et que le peuple nigérien protégera la démocratie et organisera des élections dès que possible. En tant que Türkiye, nous continuerons à soutenir le peuple nigérien, un pays ami et frère ».