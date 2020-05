Journée de l' Afrique célébrée ce 25 mai : Djamel Bouras plaide pour une Afrique meilleure

Djamel Bouras, President du PPA

La journée de l'Afrique a été célébrée ce 25 mai dans un contexte particulier marqué par la pandémie du covid 19. Cette journée a été une occasion pour les membres du parlement de réfléchir sur la manière de bâtir une meilleure Afrique et un monde meilleur.





Le président par intérim du PPA, Bouras Djamel, a fait savoir que la Journée de l'Afrique était un rappel de l'engagement pris par les membres de l'UA de répondre aux défis auxquels est confronté le continent et de travailler à la construction d'un développement inclusif et durable.





Dans son intervention, le président par intérim du pap a rappelé que "La commémoration de la Journée de l'Afrique est l'occasion pour les Africains de se remémorer ce qui a été accompli, de renouveler leur force et leur motivation afin de concrétiser la libération et la liberté absolue de la domination étrangère"





Le PPA a appelé à une réflexion plus approfondie sur les défis communs auxquels le continent fait face dans un environnement mondialisé et à trouver des solutions pour le continent dans des domaines comme le développement, la santé, l'informatisation, la durabilité et l'emploi des jeunes.





M. Djamel a souligné que les Africains avaient réalisé de grandes avancées dans l'émancipation des femmes, l'égalité des genres et la dynamisation des économies.





Le PPA saisit l'occasion de cette Journée de l'Afrique pour saluer l'ensemble des membres de l'UA pour leur courage et leur coopération en vue de sauver des vies mises en danger par la pandémie de COVID-19 qui fait rage, a-t-il ajouté.





M. Djamel a appelé les Etats membres à approfondir leur engagement et leur responsabilité politiques pour accélérer les investissements, renforcer les systèmes de santé nationaux.





Pour rappel,la journée de l'Afrique est la commémoration annuelle de la fondation le 25 mai 1963 de l'organisation de l'unité africaine connue sous le nom de l'Union Africaine.