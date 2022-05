Journée de l’Afrique : Le discours mobilisateur de Macky Sall

Le Discours de Macky Sall

Il y a 59 ans (le 25 mai 1963) naissait à Addis-Abeba (capitale de l’Ethiopie) l’Organisation de l’Unité africaine. Cette instance regroupant la quasi-totalité des pays africains a connu une légère mutation en 2002 en devenant l’Union africaine (UA).





En sa qualité de Président en exercice de cette institution panafricaine, le Chef de l’Etat Macky Sall a adressé, ce mercredi, un message à l’endroit du continent. Il s’est, dans un premier temps, félicité des efforts effectués par les « pères-fondateurs dont la vision lumineuse, transcendant les barrières, a allumé la flamme incandescente de l’unité africaine voilà maintenant 59 ans », dit-il.





Des jalons sur lesquels le Président de la République souhaite s’appuyer pour continuer à bâtir un continent uni avec l’implication de ses pairs notamment « à travers l’Agenda 2063 et les initiatives du Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) ; enfin, par la mise en place progressive de la Zone de Libre Échange continentale africaine ».





Même si le Chef de l’Etat se réjouit des avancées importantes enregistrées par l’Afrique, il estime que les défis le sont tout autant. « Je pense à la paix, à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme ; à la protection de l’environnement ; et au développement économique et social inclusif, tenant compte des besoins spécifiques des jeunes et des femmes : notamment l’éducation, la formation, l’emploi et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles », souligne Macky Sall qui n’omet pas de citer les problématiques liées à la gouvernance politique et la recrudescence des coups d’Etat constatée ces dernières années sur le continent.