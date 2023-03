Kaïs Saïed : Kemi Seba lui conseille de quitter l’UA, s’il se sent plus proche du monde arabe

En février dernier, le président tunisien Kaïs Saïed s'en prenait aux migrants clandestins subsahariens, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de son pays. En plus d’être des sources de «violences et de crimes», ces «immigrés illégaux» chercheraient, selon lui, à «modifier la composition démographique de la Tunisie» afin d’en faire «un pays africain».



De passage récemment sur le plateau de RTL France, l’activiste Kemi Séba n’a pas échappé aux questions des journalistes de la chaîne sur les propos de Kaïs Saïed.



Il n’a «rien d’un Arabe»



Le président de l’Ong Urgences panafricanistes a conseillé au numéro un tunisien de quitter l’Union africaine, s’il se sent plus arabe qu’africain. «Quand Kaïs Saïed qui, pourtant, n’a rien d’un Arabe, dit qu’il ne veut pas que l’identité arabe disparaisse, j’ai envie de lui dire que s’il se sent plus proche du monde arabe, peut-être que c’est l’occasion de demander à ce qu’il quitte ou à ce qu’il soit exclu de l’Union africaine. Quand on n’est pas à l’aise dans une maison, on part. On ne peut pas jouer sur différents tableaux», a déclaré Kemi Seba.



«Négrophobie hystérique»



Il s’est quand même réjoui de la polémique créée par les propos du président tunisien. Parce que cela «permet de parler de ce problème de fond qui est la négrophobie hystérique qui existe au Maghreb». «Cela ne signifie pas que tous au Maghreb sont négrophobes», a-t-il tempéré.