[Profil] Karamba Diaby: Du Sénégal à la RDA, parcours du premier député d'origine africaine du Bundestag

Le député allemand d’origine sénégalaise, Karamba Diaby

Karamba Diaby. C’est un nom qui n’est certainement pas plus populaire que celui du chancelier allemand Olaf Scholz mais cet homme a un parcours qui mérite d’être conté. Né à Marsassoum, une commune de Casamance, ce Sénégalais est le premier député d’origine africaine du Bundestag avec Charles Muhamed Huber. Parti de son Sénégal natal pour poursuivre ses études dans le pays d’Angela Merkel, Karamba Diaby est tombé sous le charme de l’Allemagne et depuis, il ne l’a plus quitté, malgré le racisme dont il est victime.





Fils du Sénégal, pays dont il reste très fier, Karamba Diaby a connu l’actuel président Sénégalais Macky Sall à l’école. Il a notamment passé son baccalauréat aux côtés du chef de l’Etat. Après avoir obtenu son diplôme, il entre à l’Université Cheikh Anta Diop. Le jeune homme était déjà à l’époque très engagé dans les mouvements d’étudiants, puisqu’il a été porte-parole d’étudiants grévistes à Dakar. C’est en 1985 qu’il quitte le Sénégal pour l’Allemagne grâce à une bourse. Karamba Diaby ignorait alors tout de la langue de Goethe. A l’époque, ce pays d’Europe occidentale était divisé en deux. Il y avait la RDA et la RFA. M Diaby avait débarqué en RDA. Il poursuit son militantisme en milieu estudiantin, puisqu’il est, en 1989, le porte-parole des étudiants étrangers de son université. 1989 est connu pour être l’année de la chute du mur de Berlin. Grâce à son travail, il obtient la régularisation de plusieurs de ses camarades. Seulement, la RDA, n’existait plus, après la chute du mur de Berlin. Fallait-il rentrer au Sénégal, où rester en Europe ? Pour Karamba Diaby, le choix n’a pas été difficile. Il est resté pour terminer ses études et devient docteur en géoécologie.





La révélation





Déjà très habitué à prendre la parole en public, Karamba Diaby n’a pas tardé à s’intéresser à la politique. Il se révèle au public dans les années 1990. En effet, le docteur en géoécologie prouve que les agrumes cultivés par les habitants du Halle sur des lopins de terres, n’étaient pas impropres à la consommation comme le prétendaient certains investisseurs. Karamba Diaby devient alors célèbre dans la ville allemande.





Parcours politique





Après avoir permis aux habitants du Halle de maintenir leurs lopins de terre, il est élu conseiller municipal de la ville. L’universitaire est ensuite chargé du portefeuille de l’intégration au ministère du Travail du Land de Saxe Anhalt. En 2013 il est élu député du SPD (Parti Social Démocrate allemand) lors des élections fédérales qui se déroulaient cette année-là. Karamba Diaby est réélu en 2017 puis en 2021. Au parlement allemand, cet immigré sénégalais qui parle couramment la langue de son pays d’adoption est membre de la commission des affaires étrangères et de la commission de la coopération économique et du développement. Karamba Diaby est également membre de l’Assemblée parlementaire franco-allemande et de la sous-commission de la santé globale. On le retrouve dans plusieurs autres commissions au Bundestag.





Une victime du racisme