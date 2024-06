Kemi Seba à Ouagadougou : « Le Burkina et l’Afrique seront le tombeau de l’impérialisme »

Kemi Seba est au Burkina Faso, depuis hier mercredi 12 juin 2024. Dès son arrivée à l'aéroport de Ouagadougou, l’activiste a aussitôt attaqué « l’impérialisme », son punching-ball favori.





« Je viens en tant que voix panafricaniste voir mon peuple du Burkina et voir mon très cher frère, le président capitaine Ibrahim Traoré. Et je viens aussi en tant que Béninois, dire qu’il existe aujourd’hui des Béninois qui sont opposés à la Françafrique… Je suis venu aussi dire que le Burkina et l’Afrique seront le tombeau de l’impérialisme. Ils ont tué nos pères, ils ont tué nos mères, mais ils ne tueront pas nos enfants », a lancé Kemi Seba.





Nous ne sommes « les marionnettes de personne… »





Pour lui, les panafricanistes ne sont les « marionnettes de personne, si ce n’est de (leurs) ancêtres et du Dieu Tout-Puissant qui veut que les derniers deviennent les premiers ».





« Le XXIe siècle sera celui de notre libération, de notre élévation et la fin de ceux qui veulent asphyxier nos populations » a-t-il poursuivi.





Lors de son séjour au Burkina, l’activiste devrait rencontrer le président Ibrahim Traoré. Il est aussi prévu qu’il échange avec les organisations de la société civile.





Chassé du Burkina Faso, il y a trois ans