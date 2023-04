Kenya: un nouveau pasteur accusé du "meurtre de masse de ses fidèles"





Un des plus influents pasteurs du Kenya, arrêté jeudi matin, est accusé du "meurtre de masse de ses fidèles", a annoncé le ministre de l'Intérieur Kithure Kindiki, quelques jours après la révélation de la mort de 98 fidèles d'une autre "église".





Ezekiel Odero, chef du Centre de prière et Eglise de la Nouvelle Vie (New Life Prayer Centre and Church), "a été arrêté et fait l'objet de poursuites pénales liées au meurtre de masse de ses fidèles", a déclaré le ministre dans un communiqué, précisant que son "église a été fermée" et "les plus de 100 personnes qui étaient enfermées dans les locaux évacuées".