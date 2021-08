[Vidéo] L'ancien candidat à l'élection présidentielle tunisienne, Nabil Karoui, arrêté en Algérie

Nanil Karoui lors d'un débat télévisé avant le second tour des élections présidentielles en Tunisie, le 11 octobre 2019. © FethiI Belaid, AFP

L'homme d'affaires et ancien candidat à l'élection présidentielle tunisienne, Nabil Karoui, a été arrêté dimanche 29 août en Algérie, selon plusieurs médias tunisiens. Il serait accusé d'être entré illégalement sur le territoire.





Selon la chaîne de télévision nationale tunisienne et RadioMosaiqueFM, il se trouvait dans la ville de Tébessa, à la frontière entre les deux pays, avec son frère, Ghazi Karoui lorsqu'il a été arrêté. Les deux hommes doivent comparaître lundi devant un juge avant d'être reconduits à la frontière.





Propriétaire de la chaîne tunisienne Nessma et président du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui avait été libéré le 15 juin dernier après six mois en détention en Tunisie pour une affaire de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.