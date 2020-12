L'ancien président du Burundi Pierre Buyoya est décédé du Covid-19

Pierre Buyoya avait contracté le coronavirus alors qu'il se trouvait à Bamako au Mali. Il était hospitalisé depuis une semaine dans la capitale malienne, placé sous respirateur artificiel. Son état de santé s'est brusquement dégradé et il a été transféré par avion médicalisé à Paris dans la nuit, mais il s'est éteint lors de son arrivée en France avant d’arriver à l’hôpital où il devait être conduit.Pierre Buyoya était âgé de 71 ans. Il a dirigé le Burundi de 1987 à 1993 et une nouvelle fois de1996 à 2003. Récemment, il venait de démissionner de son poste de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Une fonction qu'il occupait depuis 2012.