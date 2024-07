L'armée allemande va abandonner sa base aérienne au Niger

L'armée allemande va cesser d'exploiter sa base de transport aérien au Niger le 31 août, les négociations avec le régime militaire de ce pays du Sahel ayant échoué, a indiqué samedi le ministère allemand de la Défense.







Les soldats de la Bundeswehr qui y sont encore stationnés vont se retirer d'ici au 31 août, a-t-il ajouté.





La coopération militaire avec le Niger, effectuée avec le ministère allemand des Affaires étrangères, sera également abandonnée, a-t-il poursuivi.





Le régime militaire du Niger issu d'un coup d’État perpétré le 26 juillet 2023 s'est rapproché de la Russie et de l'Iran, et s'est éloigné de la France, ex-puissance coloniale, et des États-Unis. Une évolution similaire aux Mali et Burkina Faso voisins, également dirigés par des militaires et confrontés à la violence de groupes jihadistes.





Fin mai, l'Allemagne et le Niger avaient convenu d'un accord intérimaire permettant à la Bundeswehr de continuer à exploiter sa base de transport aérien à Niamey jusqu'au 31 août.





Cependant, les négociations entre les deux pays pour prolonger cette exploitation n'ont pas abouti, butant notamment sur le fait que le personnel stationné ne pourrait plus bénéficier d'immunité contre des poursuites judiciaires.





Ces derniers temps, seuls 38 soldats de la Bundeswehr étaient présents sur la base, auxquels s'ajoutaient 33 collaborateurs de firmes allemandes et étrangères. Elle pouvait notamment servir à des opérations d'évacuation de ressortissants allemands en Afrique.