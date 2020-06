L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan s'accordent pour reporter la mise en eau du barrage sur le Nil

Le grand barrage de la Renaissance (Gerd), le 26 décembre 2019.

La présidence égyptienne a annoncé que l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan s'étaient entendus pour reporter la mise en eau d'un gigantesque barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil, et objet d'un conflit entre les trois pays.





Alors que l'Éthiopie avait annoncé son intention de procéder au remplissage du réservoir du Grand barrage de la Renaissance (Gerd), la présidence égyptienne a finalement annoncé vendredi 26 que l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan s'étaient entendus pour reporter la mise en eau de cette gigantesque structure construite sur le Nil.





"Un accord final légalement contraignant et visant à prévenir toute action unilatérale, y compris la mise en eau du barrage, va être envoyé au Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'il y soit examiné lors de sa réunion de lundi sur la question du Grand barrage de la renaissance", ont indiqué les services du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.





Le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok a pour sa part déclaré dans un communiqué qu'il avait été "convenu que la mise en eau du barrage serait reportée jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé". Ses services ont indiqué que des commissions techniques des trois pays allaient mettre sur pied un accord dans les deux semaines.





"Le Soudan est l'un des principaux bénéficiaires du barrage, mais aussi l'un des grands perdants si les risques ne sont pas limités, c'est pourquoi il rappelle à l'Egypte et à l'Ethiopie la nécessité absolue de trouver une solution", a ajouté Abdalla Hamdok.





Des tensions grandissantes





Cette avancée est survenue après une réunion en urgence et en visioconférence du Conseil exécutif de l'Union africaine, présidée par le chef de l'Etat sud-africain Cyril Ramaphosa. La tension était montée ces derniers temps entre le Soudan, l'Ethiopie et l'Egypte alors que l'Ethiopie avait annoncé son intention de procéder au remplissage du réservoir du Grand barrage de la Renaissance (Gerd), après l'échec de négociations tripartites.





L'Égypte, qui considère ce projet comme une menace "existentielle", a appelé la semaine dernière le Conseil de sécurité à intervenir. Une nouvelle réunion du Conseil doit avoir lieu lundi.