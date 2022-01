L'ex-président Alpha Condé autorisé à quitter la Guinée, les activistes inquiets

En Guinée, la junte militaire a autorisé le président déchu Alpha Condé à quitter le pays pour des examens médicaux. Une décision saluée par les militants et responsables du RPG, le parti de l’ex président. Cependant des acteurs de la société civile s'inquiètent de ce voyage. Ils plaident pour son rapide retour au pays pour faire face à la justice. Depuis le coup d'Etat du 5 septembre, Alpha Condé avait été détenu secret pendant des mois avant d'être transféré à la résidence de son épouse.

Un épais nuage de fumée s'est de nouveau échappé des toits du parlement sud-africain. Un incendie s'y est déclaré dimanche soir. Les pompiers étaient parvenus à le maitriser après 24 heures d'intense combats mais le feu est reparti ce lundi après-midi.

Les militaires sont seuls aux commandes lundi au Soudan après la démission du Premier ministre Abdallah Hamdok, un départ qui fait redouter un retour à la dictature dans le pays plongé dans des violences meurtrières depuis le putsch.

Au Gabon la Cour constitutionnelle s'est de nouveau prononcé sur des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire. La juridiction a annulé l'obligation d'un passe sanitaire pour accéder aux lieux publics et a rejeté pour la deuxième fois consécutive un arrêté du gouvernement concernant de nouvelles mesures contre le Covid-19.

Dans le delta du fleuve Niger au Mali, les populations souffrent des difficultés d'accès aux ressources provoquées par le réchauffement climatique. Dans cette zone rurale où l'agriculture représente la principale source de revenus, les habitants sont directement impactés par la montée en puissance des groupes armés qui contrôlent la zone et recrutent les jeunes le plus souvent sans emploi.

Enfin nous évoquerons ce bras de fer entre la Fédération Sénégalaise de Football et le club anglais de Watford. A une semaine de la CAN, la Fédération se bat pour la libération de son joueur Ismaila Sarr. La Fédération Sénégalaise de Football a publié un communiqué ce dimanche accusant Watford, le club de l'ailier sénégalais, de vouloir retenir le joueur et le priver du tournoi organisé au Cameroun. Les détails à Dakar de notre correspondant Elimane Ndao.