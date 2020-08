L'ex-président Aziz en garde à vue : Ses avocats parlent de séquestration

L'ex-président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz a été placé en garde à vue hier lundi à la suite de son audition le même jour. Des charges de crimes économiques et financiers sont retenues contre lui. Il est en détention préventive, depuis hier lundi, dans la villa où résidait le patron des renseignements libyen Senoussi dans l'enceinte de l'école de police.







Face à la presse, hier, le collectif d'avocats chargé de sa défense composé entre autres de Me Tagiyoullah Eyda, Mohameden Ould Ichidou, Taleb Khyar, Bah Ould M'barek parle de séquestration et dénonce le non respect des procédures garantissant le droit de leur client à se faire assister par ses avocats.





"Aucun mauritanien ne peut produire une preuve attestant que l'ancien président détient en son nom des voitures ou des maisons....", ont déclaré ses avocats qui condamnent fermement cette mesure.