L'Ouganda attend les résultats de la présidentielle, Bobi Wine assure avoir "largement gagné"

Le musicien devenu politicien Robert Kyagulanyi, également connu sous le nom de Bobi Wine, s'exprime lors d'une conférence de presse à son domicile de Magere, en Ouganda, le 15 janvier 2021

Le candidat de l'opposition ougandaise Bobi Wine a assuré vendredi avoir "largement gagné" l'élection présidentielle organisée la veille. Les premiers résultats donnent toutefois l'avantage au président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 35 ans.

Alors que les résultats de la présidentielle en Ouganda se font encore attendre, Bobi Wine revendique la victoire. L'ancien chanteur de ragga devenu député, Robert Kyagulanyi de son vrai nom, a tenu vendredi 15 janvier une conférence de presse lors de laquelle il a assuré avoir "largement gagné". "Je suis très confiant, nous avons largement vaincu le dictateur. (...) Nous avons certainement remporté l'élection et nous l'avons largement remportée", a-t-il affirmé.







Les résultats officiels du scrutin n'étaient pas encore annoncés au moment de cette déclaration. Des décomptes partiels donnent l'avantage au président sortant, Yoweri Museveni, qui brigue un sixième mandat. Sur les 29 % des bureaux de vote dépouillés, le président sortant était en tête avec 63 % des voix, contre 28 % pour Bobi Wine.





"Yoweri Museveni essaie de faire croire qu'il est en tête. Quelle blague", a poursuivi le député de 38 ans. Selon Bobi Wine, le scrutin a été entaché par "des illégalités venues d'en haut, que Museveni et son régime sanguinaire ont commises pour préparer le pire trucage jamais connu par le pays".







"Même avec toutes les irrégularités du scrutin, que nous partagerons avec le reste du monde dans les prochains jours lorsque l'Internet sera restauré, nous avons acquis une avance confortable", a ajouté l'ancien chanteur, populaire auprès de la jeunesse urbaine ougandaise.





Ce scrutin présidentiel et législatif, placé sous haute surveillance, s'est déroulé jeudi sans accès ou presque à Internet, largement perturbé, pas plus qu'aux réseaux sociaux et services de messagerie, suspendus depuis mardi.