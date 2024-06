L’ambassadeur du Rwanda à Thiès: Bassirou D. Faye, comme Paul Kagamé, incarne une nouvelle génération de panafricains

En visite officielle à Thiès, Jean Pierre Karabaranga, ambassadeur du Rwanda au Sénégal, a salué le renforcement des relations de partenariat entre le Sénégal et le Rwanda avec la récente visite du président Paul Kagamé au Sénégal. C'est dans ce sens que l’hôte de Dr Babacar Diop, maire de la Ville de Thiès, dit travailler à mettre en œuvre les directives du président Kagamé pour le renforcement de la Coopération entre les deux républiques sœurs.







Le diplomate a proposé un projet de coopération entre Thiès et la ville de Butare située dans le district de Huye, dans le sud du Rwanda, et rappelé que l’histoire de coopération entre le Sénégal et le Rwanda date de l’époque du président Léopold Sédar Senghor. Elle s’est consolidée, remarque l'hôte de marque, à travers la migration des Rwandais venus s’établir au Sénégal, les mariages, les études et tout récemment à travers des investisseurs qui viennent au Sénégal faire du business.





Selon lui, « Les deux pays se sont rapprochés, consolidés par la récente visite du président Paul Kagamé au Sénégal pour s’entretenir avec le nouveau chef de l’État choisi par le peuple sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui, aujourd’hui, comme Paul Kagamé, incarne une nouvelle génération de panafricains». Jean Pierre Karabaranga rappelle qu'« Aujourd’hui, notre mission, c’est de traduire les orientations du chef de l’État en des actes concrets : renforcer les relations de partenariat entre le Rwanda et le Sénégal dans tous les domaines ».





Aussi de considérer que sa visite à Thiès s’inscrit dans ce cadre. «On va essayer de tout faire afin que la ville de Thiès puisse nouer des relations concrètes avec une ville sœur du Rwanda, le district de Huye, une ville dans le sud du pays, à 140 kilomètres de la capitale, qui abrite la toute première école secondaire du Rwanda, le tout nouveau musée national du Rwanda et a beaucoup de points communs avec Thiès ».





L'ambassadeur suggère d’« explorer toutes les pistes possibles de coopération dans le domaine de la culture, du sport, du commerce, de l’industrie, de l’enseignement, de la gouvernance, de la protection de l’environnement. On va essayer de se focaliser sur quelques pistes afin de pouvoir matérialiser les visions des deux chefs d’État ». Babacar Diop, maire de Thiès, a accepté le projet de jumelage entre Thiès et Butare. Il a parlé du leadership du président Paul Kagamé, pour «une Afrique forte, souveraine, capable de décider pour elle-même, par elle-même».