L’ancien Président du Niger Mahamadou Issoufou ne s’est pas installé à Dakar

Alors que l’équipe éditoriale de Confidentiel Afrique était en pleine préparation du numéro Spécial : Les 100 Jours de la gouvernance BAZOUM Mohamed, nous avons reçu plusieurs coups de fils et plusieurs dizaines de messages électroniques pour nous demander si nous étions les auteurs de cette information relative à l’installation de l’ancien Président nigérien à Dakar (capitale sénégalaise) distillée sur la toile et portant la signature de Confidentiel (lettre quotidienne). Nous disons haut et fort que Confidentiel Afrique qui édite trois supports ( confidentielafrique.com, site online, le magazine en couleurs Confidentiel Afrique et le bimensuel confidentiel Telex Confidentiel Afrique) n’est pas l’auteur de cette information. Après vérifications, l’équipe éditoriale de Confidentiel Afrique s’est rendue compte qu’il s’agit d’une Lettre confidentielle qui s’appelle Confidentiel. Pour faire le discernement entre ces deux publications, ce n’est pas d’ailleurs la première fois, nous rappelions juste que tous nos trois supports sont signés par les rédacteurs de l’équipe éditoriale et les coordonnées du siège de la publication y figurent dans l’Ours, pour parler dans le jargon. Notre publication Confidentiel Afrique accompagne depuis 10 ans le régime d’Issoufou Mahamadou à travers des numéros spéciaux sur la Vision et les Chantiers de la Renaissance Actes 1-2. En vérité, ce qu’il faut retenir, après des recoupements auprès de sources autorisées, l’ancien Président nigérien ISSOUFOU Mahamadou qui a lancé sa fondation Issoufou Mahamadou (FIM) portée sur la bonne gouvernance, la paix, la démocratie, le leadership et les civilisations des peuples est seulement de passage à Dakar. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, l’ex-homme fort de Niamey a bien voulu passer deux jours dans la capitale sénégalaise, juste le temps de se reposer et saluer son jeune frère et homologue, le Président Macky SALL. L’ancien Président nigérien, accompagné par son épouse et son Secrétaire exécutif, devra quitter la capitale sénégalaise ce mardi après midi pour entamer sa tournée africaine et dans le monde arabe dans le cadre de l’agenda de sa fondation, laquelle passe à la vitesse supérieure.



Par Ismael AÏDARA Directeur Confidentiel Afrique)