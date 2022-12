L’appel fort de Alioune Tine aux dirigeants de la CEDEAO

En cette période de fin d’année, Alioune Tine réclame un geste d’humanité de la part des dirigeants de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le fondateur du think tank, AfrikaJom Center, a livré un plaidoyer pour la libération de ceux qu’il considère comme étant des détenus politiques.





"Nous attendons tous un grand geste d’humanité de nos leaders de la Cedeao: ils doivent libérer Fonike Mengue et les détenus politiques en Guinée, Pulcherie Gbalet et les détenus politiques de Côte d’Ivoire, Reckya Madougou et les détenus pol du Bénin, Pape Alé Niang et les détenus politiques du Sénégal”, a appelé l’ancien Secrétaire général de la Rencontre Africaine des Droits de l’Homme (RADDHO)



Sur sa page twitter, Alioune Tine appelle, par ailleurs, les leaders africains à cultiver la paix et le vivre ensemble : "Nous avons besoin de taire les tensions et les violences politiques inutiles, nuisibles et sans intérêt. L’Afrique est riche et elle nourrit ses enfants."