L’arrivée remarquée du président égyptien Sissi à son hôtel à Bruxelles, une visite qui crée la polémique

Arrivée d'Abdel Fattah Al Sissi, président Egyptien

Le président égyptien est arrivé mardi à Bruxelles pour un sommet entre l’Union européenne et l’Afrique.

Abdel Fattah al-Sissi, entouré par un long cortège d’une vingtaine de voitures, a été accueilli à l’hôtel Radisson par plusieurs sympathisants, qu’il a salués.





Une rencontre doit avoir lieu ce mercredi avec le Roi au Palais royal. Plusieurs ONG, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont dénoncé cette visite. Une manifestation est prévue à 14 heures place du Trône. Le président égyptien s’entretiendra également avec le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, mais aussi avec des hommes d’affaires belges. Le sommet UE-Afrique se tient lui jeudi et vendredi.





Le parti Ecolo a jugé mardi “incompréhensible” le fait que le président égyptien soit convié au Palais et a annoncé le dépôt à la Chambre, avec Groen, d’une résolution pour la défense des droits humains en Égypte. “Sexy de surfer ainsi pour se donner bonne conscience chers collègues d’Ecolo, mais le gouvernement, c'est vous. Ras-le-bol des faux semblants. Il fallait agir avant, vous aviez les leviers”, avait dans la foulée dénoncé la députée cdH Catherine Fonck, dans l’opposition.

Violations des droits humains et torture

“Depuis la prise de pouvoir du président al-Sissi, la situation des droits humains en Égypte n’a cessé de se dégrader. Toute forme de dissidence y est brutalement et systématiquement réprimée; les autorités égyptiennes ont ainsi placé en détention arbitraire des milliers de personnes considérées comme dissidentes, dont un grand nombre de défenseur·es des droits humains, de journalistes, d’avocat·es, de personnalités politiques d’opposition, etc. Un grand nombre d’entre elles sont maintenues en détention provisoire – dans des conditions inhumaines – pour une durée indéterminée ou purgent des peines prononcées à l’issue de procès manifestement inéquitables. Ces violations des droits humains ont par ailleurs lieu dans un contexte où la torture reste une pratique courante dans les lieux de détention officiels et non officiels”, dénonce Amnesty International dans un communiqué.