L’INPS Mali forme ses jeunes cadres à la culture d’entreprise : un engagement pour l’avenir

Le lundi 18 novembre 2024, l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) a ouvert les portes de son Centre de Formation Professionnelle, de Perfectionnement et des Stages pour accueillir une nouvelle promotion de jeunes cadres. Pendant cinq jours, ils auront l’opportunité de se perfectionner dans des domaines essentiels à la gestion et au bon fonctionnement d’une entreprise, à savoir la déontologie, le travail d’équipe et la cohésion organisationnelle.







La cérémonie d’ouverture, marquée par la présence du Directeur Général de l’INPS, M. Ousmane Karim Coulibaly, a souligné l'importance de cette formation dans la stratégie globale de développement et de renforcement des compétences des agents de l’Institut. Pour M. Coulibaly, l’INPS, en tant qu’acteur clé du système social et de la prévoyance dans le pays, a un rôle crucial à jouer dans l’éducation et la formation des employés afin de garantir des services de qualité aux citoyens.





Un programme enrichissant et stratégique





Le programme de la formation, se déroulera du 18 au 22 novembre, il est conçu pour répondre aux défis contemporains rencontrés dans le monde du travail. Les jeunes cadres participeront à des modules portant sur des thématiques essentielles pour la vie en entreprise, telles que la déontologie (les règles éthiques et morales régissant le comportement au sein de l’entreprise), le travail d’équipe et la cohésion, deux éléments clés pour le succès collectif et l’efficacité organisationnelle.





M. Ousmane Karim Coulibaly a d’ailleurs insisté sur l’importance de ces valeurs dans le cadre professionnel : « La meilleure façon de prédire l’avenir d’une entreprise, c’est d’innover et de former ses agents », a-t-il déclaré lors de son discours d’ouverture. En investissant dans la formation continue de son personnel, l’INPS cherche à anticiper les besoins futurs du secteur et à garantir à ses agents les compétences nécessaires pour relever les défis de demain.





L’implication du Directeur Général





Dans son intervention, M. Ousmane Karim Coulibaly a également encouragé les participants à tirer pleinement profit de cette expérience. Il a invité les jeunes cadres à être curieux, attentifs et à poser un maximum de questions pour tirer le meilleur parti de cette formation. Selon lui, la clé de la réussite réside dans l'engagement individuel et collectif des agents à appliquer les enseignements reçus dans leur quotidien professionnel.





À la fin des cinq jours de formation, le Directeur Général a exhorté les participants à mettre en pratique les principes et compétences acquises, notamment en matière de discipline au travail, d’assiduité, de rigueur et de travail d’équipe. « L'INPS ne ménagera aucun effort pour former et accompagner ses agents, car c'est en leur offrant les meilleurs outils que nous assurons le succès de notre mission au service de la société », a ajouté M. Coulibaly.





L’initiative s’inscrit dans une dynamique plus large portée par l’INPS, qui fait de la formation un levier de croissance pour son personnel. En mettant l’accent sur la culture d’entreprise et en sensibilisant ses agents à des valeurs fortes telles que la collaboration et le respect des règles, l’Institut se positionne comme un modèle dans la gestion de ses ressources humaines.





En outre, cette entreprise s’inscrit dans une volonté de renforcer la cohésion interne et de favoriser une culture organisationnelle commune. En formant ses jeunes cadres, l'INPS vise non seulement à améliorer l'efficacité de ses services, mais aussi à préparer ses agents à prendre des responsabilités plus importantes dans l’avenir.





En somme, en investissant dans la formation de ses jeunes cadres, l'INPS affiche clairement sa volonté de se projeter dans l’avenir et de garantir une qualité de service toujours plus élevée pour ses bénéficiaires. La culture d’entreprise, le travail d’équipe et la déontologie sont des valeurs essentielles pour l'Institut, et cette formation constitue un élément clé pour la pérennité et le succès de son modèle.





Au-delà de la simple acquisition de connaissances, cette session représente une véritable opportunité pour les jeunes cadres de se préparer à un avenir professionnel riche et exigeant, et d'incarner les valeurs de l’INPS dans leur travail quotidien.





