L’ONU appelle à “libérer immédiatement” le Premier ministre soudanais et les autres otages

L'Onu appelle à la libération de détenu au Soudan

Le Premier ministre soudanais et les autres responsables "détenus illégalement doivent être libérés immédiatement", a réclamé mardi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en déplorant la "multiplication" de coups d'Etat cette année dans le monde et "la totale impunité" dont se prévalent leurs auteurs militaires.





Les "divisions géopolitiques importantes" qui empêchent "le Conseil de sécurité de prendre des mesures fortes", la pandémie, les difficultés économiques et sociales font que "des chefs militaires considèrent qu'ils ont une totale impunité, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent car rien ne leur arrivera", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.





“Épidémie de coups d’État”

"J'appelle les grandes puissances à se retrouver pour une unité du Conseil de sécurité afin de s'assurer qu'il y ait une dissuasion effective à propos de cette épidémie de coups d'Etat" à laquelle le monde assiste en Asie ou en Afrique, a poursuivi Antonio Guterres. "Nous avons constaté qu'il n'y avait pas cette dissuasion", que ce soit "en Birmanie et dans plusieurs pays africains", a-t-il ajouté, en évoquant implicitement la Guinée et le Mali.





Réunion du Conseil de sécurité

Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU doivent se réunir en urgence à huis clos sur le Soudan à partir de 20H GMT, à la demande du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Norvège, des Etats-Unis, de l'Estonie et de la France. Le Mexique, le Kenya, le Niger, la Tunisie et Saint-Vincent-et les-Grenadines, membres non permanents du Conseil, ont apporté leur appui à cette convocation de réunion.