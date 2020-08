L'UE suspend sa formation des forces armées au Mali

l'Union Européenne suspend la formation des forces armées au Mali

L’Union européenne a suspendu ses missions de formation de l’armée et de la police au Mali à la suite du coup d’Etat militaire ayant renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta la semaine dernière, ont déclaré mercredi des responsables européens.





Ces deux missions, qui s’inscrivent dans le cadre des efforts internationaux de stabilisation du Mali et d’affirmation de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire, sont gelés car elles ont été conçues pour soutenir “les autorités nationales légitimes”, a dit l’un de ces responsables.





Des médiateurs ouest-africains s’efforcent de définir avec les responsables de la junte désormais au pouvoir à Bamako les modalités de formation d’un gouvernement de transition, une étape qui pourrait permettre à l’UE de reprendre ses missions de formation en partenariat avec les Nations unies.





Les ministres de la Défense de l’UE évoqueront la situation au Mali lors de leur réunion ce mercredi à Berlin, ont dit les responsables européens.





Créée en 2013 à la suite de l’intervention militaire de la France pour repousser l’alliance de touaregs et de djihadistes menaçant Bamako, la mission européenne de formation au Mali (EUTM Mali) est composée de près de 600 soldats de 25 pays européens, 21 membres de l’UE et quatre Etats non membres.





Cette formation va en revanche se poursuivre au Niger et au Burkina Faso, deux pays voisins du Mali, ont dit les responsables européens.