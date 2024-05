L'Union africaine victime d'une tentative de fraude





Une récente tentative de fraude a été avortée à la Commercial Bank of Ethiopia (CBE), où un individu non affilié à l'Union Africaine (UA) a tenté de retirer des fonds via de faux ordres de paiement pour des projets de construction et de forage d'eau.





L'UA a exprimé sa gratitude envers le personnel de la CBE et son propre département financier pour avoir rapidement déjoué cette tentative frauduleuse, préservant ainsi les fonds, tout en évitant une perte potentielle et maintenant l'intégrité de leurs contrôles financiers intacts, selon un communiqué officiel de l’organisation.





L'incident s'est produit le 15 avril dans une succursale de la CBE au siège de l'UA à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. Les autorités de sécurité éthiopiennes ont été alertées et ont rapidement pris des mesures pour identifier et détenir les personnes impliquées conformément aux procédures d'enquête en vigueur.





Bien que qualifiée de « déconcertante » par l'UA, cette tentative de fraude a mis en lumière des vulnérabilités potentielles. Un constat qui les a incités à une révision des mesures de sécurité en place.





En mars, la CBE avait signalé une autre affaire, attribuée à un problème technique, où plusieurs milliers de clients avaient effectué des retraits frauduleux pour un montant totalisant des millions de dollars. La banque a déclaré une perte de 19,5 millions de dollars, tandis que certains médias ont estimé que les pertes pourraient atteindre 100 millions de dollars.