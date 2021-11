La CPI réduit la peine de prison d'un jihadiste malien Ahmad Al Faqi Al Mahdi

La Cour pénale internationale (CPI) a déclaré jeudi 25 novembre avoir réduit de deux ans la peine de prison du jihadiste malien Ahmad Al Faqi Al Mahdi, condamné en 2016 pour son rôle dans la destruction des mausolées protégés à Tombouctou.