La dépouille de l'ex-président tchadien Hissène Habré mise en terre à Dakar

Les proches d'Hissène Habré réunis devant sa dépouille, le 26 août 2021 lors de ses funérailles à Dakar. AFP - JOHN WESSELS

Deux jours après son décès du Covid-19, Hissène Habré a été enterré ce jeudi 26 août 2021 en début d'après-midi à Dakar. L'ancien chef d'État tchadien habitait depuis 31 ans au Sénégal, après avoir été renversé par Idriss Déby. C'est ici qu'il avait été condamné à perpétuité en 2016 pour crimes contre l'humanité commis durant son règne. Sénégal : les funérailles d'Hissène Habré

L'ancien président tchadien condamné à la prison à vie en 2016 pour crime contre l'humanité est mort dans le pays où il s'était exilé.

Une centaine de personnes se sont réunis pour l'inhumation.

La cérémonie aura été discrète, sobre et solennelle. Après la prière de 14 heures, environ 200 personnes sont sorties de la mosquée omarienne située en bord de mer sur la corniche ouest de Dakar.





Le cercueil de l'ancien dictateur tchadien, recouvert d'une étoffe islamique, a ensuite été sorti de l'ambulance sur le parvis de la mosquée en travaux le temps de la prière mortuaire, explique notre correspondant à Dakar, Théa Ollivier.





Étaient présents la famille d'Hissène Habré, des proches et sympathisants tchadiens et sénégalais, ses avocats et quelques personnalités comme des parlementaires ou l'ancien Premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye. Aucun représentant officiel actuel du Sénégal, aucun ministre n'est en revanche venu.





Puis la dépouille du défunt a été emmenée au cimetière musulman de Yoff, un quartier de Dakar, où est aussi enterré l'ancien président camerounais Ahmadou Ahidjo depuis 1989. De nouvelles prières ont été faites avant que l'ex-chef d'État tchadien soit inhumé dans l'intimité de ses proches.